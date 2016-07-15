Nice'teki terör saldırısına ait en net görüntüler

Fransa'nın turistik bölgesi Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısında 10'u çocuk olmak üzere en az 84 kişi hayatını kaybetti, en az 202 kişi de yaralandı. Fransız yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kamyon şoförünün öldürüldüğünü açıkladı. Saldırganın 31 yaşında ve Tunus kökenli olduğunu iddia ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırısı sonra yaptığı açıklamada olağanüstü hâlin 3 ay daha uzatılacağını ifade etti. Ayrıca Hollande operasyonların 10 bin askerle devam edeceğini belirterek, "Irak'ta ve Suriye'de bize saldıranlara saldırmaya devam edeceğiz" dedi. Fransız polisine göre, bu saldırgan kendi kendine radikalleşen ve 'yalnız kurt' diye tabir edilen bir kişi olabilir.