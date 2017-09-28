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Neymar ve Cavani'ye gönderme: Bu iş böyle yapılır!

28 Eylül 2017 13:59

Spor kamuoyu Paris St. German takımının iki yıldız oyuncusu Cavani ve Neymar’ın penaltı atışı sırasında tartışmasını konuşurken eski bir video gündeme geldi. Cavani ve Neymar’ın penaltı kullanma tartışmasını ti’ye alan Alman ligi Bundesliga’nın resmi Twitter hesabı “Bu iş böyle yapılır” diyerek 2012’de kaydedilen Ribery ve Toni Kroos arasındaki taş kağıt makas oyununun görüntülerini paylaştı. Bayern Münih’li oyuncular 5 sene önce Hertha Berlin maçında serbest vuruşu kullanmak için sahanın ortasında taş kağıt makas oynamıştı. Oyundan Ribery galip çıkınca şutu da o çekmişti.

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Neymar ve Cavani&#39;ye gönderme: Bu iş böyle yapılır!

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