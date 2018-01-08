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New York’ta başlayan ‘pantolonsuz metro yolculuğu’nun 17'nci yılını kutlandı

08 Ocak 2018 13:25

15 yıl önce ilk kez New York’ta başlayan ‘pantolonsuz metro yolculuğu’ dünyanın pek çok metropolünde dün uygulandı. İlk kez ABD’nin New York kentinde ortaya çıkan ‘pantolonsuz metro yolculuğu’ dünyanın pek çok metropolünde dün yapıldı. İngiltere’den Almanya’ya Çin’den Çek Cumhuriyeti’ne pek çok ülkede yolcular iç çamaşırlarıyla seyahat etti. Pantolonsuz seyahat eylemi ilk kez 2002 yılında New York’ta başladığında, sadece yedi kişiden oluşan bir grup ortaya çıkmıştı. 2006 yılında pantolonsuzlar grubunda kişi sayısı 150 kişiye çıktı. 2012 yılında eyleme katılan New York’lu sayısı dört bine çıkarken, pantolonsuz seyahat günü dünyanın 60’tan fazla şehrine yayıldı. 'No Pants Ride' adlı etkinlik her yıl daha büyük ilgi çekiyor.

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