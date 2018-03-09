Nevzat Çiçek, Nurettin Yıldız ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Fetvaları fıkhi gelenekten alıyor

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programının konuklarından Gazeteci Yazar Nevzat Çiçek, son günlerde tartışmalara konu olan ilahiyatçı Nurettin Yıldız ile görüştüğünü söyledi. Çiçek, "Kendisiyle ilgili olarak ortaya çıkan videolar güncel değil. 3-4-5-6-7 yıllık" açıklamasında bulundu. Nevzat Çiçek konuşmasının devamında ise Nurettin Yıldız kendisine "Ben hiçbir fetvayı kendi başıma uydurmuyorum. Ya psikologlar yorgan fetvasında olduğu gibi hastalarından gelen bir fetvayı soruyorlar veya karı koca arasında başka bir fetva oluyor. Bitcoin meselesinde de oluyor, islami finans meselesinde de oluyor; dolayısıyla da verdiğim fetvaları ben fıkhi gelenekten alarak bunları söylüyorum" dediğini aktardı.