Gazeteci Nevşin Mengü, "Erdoğan şu anda küçükken dinlediği Osmanlı padişahı fantezilerini yaşıyor aslında" dedi.

"Erdoğanların nesli bir takım doğru olmayan fantastik hikâyelerle büyümüş bir nesil" diyen Mengü, Youtube kanalında yaptığı yayında "Erdoğan'ın kafasındaki ideal Çin, çünkü ne düşünüyor o da büyük bir devlet, kadim bir kültür kaç bin yıllık. Başında bir tane güçlü bir lider var herkes onun sözünü dinliyor. Sözünü dinlemeyenlerin kesiyorlar kafasını neden çünkü devlet her şeyin üstünde" ifadelerini kullandı.