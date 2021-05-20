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Nevşin Mengü'den yayın başlığına gelen yoruma tepki: Herkes kafayı cinsellikle bozmuş, bu ülke sevişsin de rahatlasın

"Her şeyin altında bir cinsel gönderme yok arkadaşlar bir rahat olun"

20 Mayıs 2021 19:06

Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayının "Soylu ile Yattık Peker ile Kalktık" şeklindeki başlığına gelen bir yoruma tepki gösteren gazeteci Nevşin Mengü, "Bu ülkede herkes kafayı cinsellikle bozmuş, bu ülke sevişsin de rahatlayalım" dedi. 

Nevşin Mengü organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını ele aldığı yayınında "Soylu ile Yattık Peker ile Kalktık" şeklinde başlığa "Tam CNN'den kovulmalık başlık" yorumu geldiğini belirtti ve buna tepki gösterdi. 

Mengü şunları söyledi; 

"Bu arada bir de başlığa kurulanlar var. Biri 'Tam CNN'den kovulmalık başlık' demiş. Çok ilginç bu ülkede herkes kafayı cinsellikle bozmuş. Bir şey yazıyorsun hemen 'cinsel gönderme, cinsel gönderme.' Gerçekten bu ülke bir sevişsin de herkes rahatlasın. Her şeyin altında bir cinsel gönderme yok arkadaşlar bir rahat olun."

 

 
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