Gazeteci Nevşin Mengü , Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'e yönelik "Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler..." sözlerine ilişkin "Siyasi hayatı boyunca yaptığı en tehlikeli açıklamalar arasında 5'e girer" yorumunda bulundu.

Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında Akşener'e yönelik olarak, "Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Daha neler olacak neler…" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Mengü, Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi.

Mengü, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'nın siyasi hayatı boyunca yaptığı en tehlikeli ve en yanlış açıklamalar sırasında TOP 5'e girer"