Nevşin Mengü, AKP'nin tartışma yaratan sahur görüntülerini yorumladı: Bence bunda bir şey yok, standart sahur

Gazeteci Nevşin Mengü, AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve tepki çeken Ağrı'daki sahur programına ilişkin yorum yaparken "Bence bu görüntüde bir şey yok, standart sahur. Burada hinlik Mehmet Metiner’de. Ağrılı gençler sosyalleşmişte ne güzel" dedi.

Mengü, FOX TV'de yayınlanan 'Orta Sayfa' programında tartışma yaratan görüntüyle ilgili "Orada acayip bir şey yok ya. Ciddi söylüyorum. Vay çalgılı çengili diye eleştirilmiş. Bir şey yok ki tef çalıyor gençler, türkü söylüyorlar. Bir de Ağrı'da gençlerin çok fazla sosyalleşme imkanı yok. Bence burada AK Parti Gençlik Kolları en azından şeffaf bir şekilde program yapmış, onu da paylaşmışlar işte. Burada asıl hinlik Metiner'in. Ne var yani bunda tepki gösterip sildirecek kadar?" ifadelerini kullandı.