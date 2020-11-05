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Nevada'da bir Trump taraftarı: Biden suç ailesi, seçimi çalıyor

05 Kasım 2020 13:00

ABD'nin kritik seçiminde önemli bazı eyaletlerde oy sayımları sürerken, sokaklarda yer yer protesto gösterileri görüldü. 

Seçimin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Clark County kentinde kızgın bir Trump taraftarı, Nevada seçim ofisi yetkilisinin basın toplantısını bölerek, "Biden suç ailesi, seçimi çalıyor" şeklinde tepki gösterdi. 

Kızgın Trump taraftarı, "Biden suç ailesi, seçimi çalıyor. Medya bunu örtbas ediyor. Özgürlüğümüzü dünya için kazandık. Bize özgürlüğümüzü ver Joe Biden" diyerek bağırdı, ardından alanı terk etti. 

 

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