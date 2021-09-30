Netflix, Edis’in hayatını anlatan ‘Starlight’ belgeselinin fragmanını yayınladı

30 Eylül 2021 10:11
Netflix, pop şarkıcısı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starligh' belgeselinden fragman yayınladı. Belgesel 30 Eylül'den itibaren Netflix'te izlenebilecek.
Netflix'in yeni belgeseli, Edis Görgülü'nün hayatına genel bir bakış atmamıza imkan tanıyor. Edis'in kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı çalkantılı süreçler ile nasıl bir yıldız haline geldiğinin çarpıcı bir şekilde anlatıldığı Starlight'ta ünlü şarkıcının çocukluğundan, gençliğinden ve konserlerinden de görüntüler paylaşılıyor.
Resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapan ve Starlight'ın 30 Eylül'de yayınlanacağını söyleyen platform, konuyla ilgili açıklamalarında "İyi ki devam etmişsin. Ve buradasın Edis..." ifadelerini kullandı.
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