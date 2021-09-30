Netflix, Edis’in hayatını anlatan ‘Starlight’ belgeselinin fragmanını yayınladı

Netflix'in 140Journos tarafından hayata geçirilen "Starlight" isimli belgeseli, 30 Eylül'de yayınlanacak. Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Edis Görgülü'nün hayatını anlatan belgeselin fragmanı sosyal medyada ilgi çekti.

Netflix, pop şarkıcısı Edis Görgülü'nün hayatını anlatan 'Starligh' belgeselinden fragman yayınladı. Belgesel 30 Eylül'den itibaren Netflix'te izlenebilecek.

Netflix'in yeni belgeseli, Edis Görgülü'nün hayatına genel bir bakış atmamıza imkan tanıyor. Edis'in kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı çalkantılı süreçler ile nasıl bir yıldız haline geldiğinin çarpıcı bir şekilde anlatıldığı Starlight'ta ünlü şarkıcının çocukluğundan, gençliğinden ve konserlerinden de görüntüler paylaşılıyor.

"İyi ki devam etmişsin, ve buradasın Edis"

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapan ve Starlight'ın 30 Eylül'de yayınlanacağını söyleyen platform, konuyla ilgili açıklamalarında "İyi ki devam etmişsin. Ve buradasın Edis..." ifadelerini kullandı.