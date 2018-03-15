Netflix dizisinde Kırıkkale diyaloğu: Dünyanın en berbat yeri

Netflix'te yeni yayınlanmaya başlayan Collateral isimli mini dizide Kırkıkale için 'Dünyanın en berbat yeri' ifadesi kullanıldı. Bir pizza kuryesinin öldürülmesinin araştırıldığı Collateral dizisi, Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizide, Sam ve Berna isimli karakterlerin konuştuğu sahnede, Berna çocukluğunun Kırıkkale'de geçtiğini, her sabah Türkiye'de uyanmadığı için şükrettiğini ve Kırıkkale için dünyanın en berbat yeri olduğunu söylüyor. Söz konusu diyalog şöyle gerçekleşiyor: Berna: Çocukluk arkadaşlarımın hayvan olduğunun farkındayım. Beraber büyüdük ve bana güveniyorlar. Çocukken birlikte Kırıkkale'deydik. Sam: Hiç gitmedim. Berna: Dünyanın en berbat yeri. İngiltere'ye beraber geldik. Sabah gözümüzü Türkiye'de açmadığımız her gün mutluyuz.