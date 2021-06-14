Netanyahu'nun 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldığı anlar

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi. Netanyahu'nun 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldığı anlar ise gündem oldu. O anlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıkça paylaşıldı.

Yamina lideri sağcı, milliyetçi Naftali Bennett yeni başbakan olarak yemin edecek.

Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu.

Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylaması öncesi Meclis'te yeni başkanın seçilmesi için oylama yapıldı.

Meclis Başbakanlığı için, Netanyahu'nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Levy yarıştı.

Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

Levy'den önce Meclis Başkanlığını Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin yürütüyordu.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Netanyahu'nun 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldığı anlar ise gündem oldu.

O anlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıkça paylaşıldı.