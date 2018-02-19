Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan boşanma iddialarına videolu yanıt

Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun eve geç geldiği bu sebeple de eşi Neslihan Atagül ile tartışma yaşadığı iddia edilen haberler gündeme gelmişti. AVM çıkışında görüntülenen Neslihan Atagül ise konuyla ilgili olarak "Tartışma yaşadığımız doğru ancak biraz abartılmış. İlişkimiz şu anda her zaman olduğu gibi yine çok iyi" demişti. Sevgililer Günü'nde paylaşım yapmamaları da ayrılık iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu. Bu iddiaların ardından Neslihan Atagül sosyal medya hesabından paylaştığı eşiyle olan videosunu "Seviyor seviyor" notuyla iddialara yanıt verdi.