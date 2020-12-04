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Nesli tükenmekte olan gelincik Tunceli'de görüntülendi

"Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gelincik görüntülendi"

04 Aralık 2020 11:40

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gelincik görüntülendi.

Daha çok yer altında gizlenen ve çok hızlı hareket ettiği için görüntü alınması zor olan gelincik, Pülümür ilçesi kırsalında doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz'ün objektifine takıldı.

Kışın beyaz, yazın ise kahverengi tona bürünmesiyle bilinen sansargiller familyasının en küçüğü gelinciği fotoğraflamanın çok zor olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, şunları söyledi;

"Çok uzaktayken onu fark ettim. Sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra birden bire çok yakınımda çıktı. Bir süre dışarıda dolaştı daha sonra tekrar kaya altındaki yuvasına girdi. Çok hareketli olduğu için çekmek zor oldu. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı gördüğüm için çok heyecanlandım. Bir o kadar da sevindim. Tunceli bölgesi doğa ve hayvan fotoğrafçılığı için harika bir yer"

 

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