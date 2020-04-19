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Nesli tükenen kelaynaklar, sokağa çıkma yasağında tarlalara indi

19 Nisan 2020 12:52

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kalırken, nesli tükenme tehlikesi altına olan kelaynaklar tarla ve evlerin bahçelerine kadar indi. 

Sokağa çıkma kısıtlaması nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynaklara yaradı. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde koruma altında olan ve üreme dönemi olan bahar ayında doğaya salınan kelaynaklar, tarla ve evlerin bahçelerine kadar indi.

İnsanların dışarıya çıkmadığı ilçede kelaynaklar tarlalarda karınlarını doyurdu.

Havada özgürce uçan kelaynaklar, dışarıda kimse olmadığı için evlerin yanındaki bahçelere de inerek burada beslendi. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik’teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan 241 kelaynak, her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayı sonunda doğaya bırakıldı.

Bahar aylarında üreme döneminin başlamasıyla Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsiminin gelmesi nedeniyle ağustos ayında tekrar kafese alınıyor. 

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