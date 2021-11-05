'Neşeli olsun' diye yeni doğan bebeklerinin başında davul çaldırdılar

"Bizim aklımızda aslında böyle bir şey yoktur. 'Spontane gelişti.' diyebiliriz. 'Ne yapabiliriz?' diye konuşunca böyle bir şey ortaya çıktı. Biz Trakya kızanıyız, Roman ve oyun havaları olmazsa olmazımızdır. Ahmet'e 'Al gel davulu.' dedik, çocuk doğdu bir ilk yapalım istedik. 'Çocuğumuz hayata ağlayarak başladı ama oynayarak devam etsin.' diye düşündük ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Evladımın inşallah neşeli bir hayatı olur."