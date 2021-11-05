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'Neşeli olsun' diye yeni doğan bebeklerinin başında davul çaldırdılar

"Biz Trakya kızanıyız, oyun havaları olmazsa olmazımızdır"

05 Kasım 2021 14:00

Tekirdağ'da Levent Buğra ve Tuğçe Vartemel çifti, 'Neşeli bir hayatı olsun' temennisiyle yeni doğan bebeklerinin başında bir davulcuya Trakya havaları çaldırdı.
 
Tekirdağ'da yaşayan Vartemel çifti bebeklerini doğumdan 3 saat sonra Trakya oyun havası eşliğinde kucaklarına aldı. Çiftin müzisyen arkadaşı Ahmet Çelik, odada davuluyla oyun havası çaldı.

"Biz Trakya kızanıyız, oyun havaları olmazsa olmazımızdır"

Baba Levent Buğra Vartemel, müziğin, oyun havasının verdiği enerjiyle mutlu olması için bebeklerine davul dinlettiklerini söyledi ve şunları ifade etti:
 
"Bizim aklımızda aslında böyle bir şey yoktur. 'Spontane gelişti.' diyebiliriz. 'Ne yapabiliriz?' diye konuşunca böyle bir şey ortaya çıktı. Biz Trakya kızanıyız, Roman ve oyun havaları olmazsa olmazımızdır. Ahmet'e 'Al gel davulu.' dedik, çocuk doğdu bir ilk yapalım istedik. 'Çocuğumuz hayata ağlayarak başladı ama oynayarak devam etsin.' diye düşündük ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Evladımın inşallah neşeli bir hayatı olur."
Müzisyen Çelik de "Bebeğe davul çaldık ve inanılmaz da güzel oldu. Bebek ağlayarak gözlerini açtı ama davulun sesiyle ağlaması bile durdu diyebilirim. Hastane yönetimi de bizlere çok teşekkür etti" diye konuştu.
 
Kaynak: AA
 
 
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