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Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü

20 Kasım 2021 14:56

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’na mevsimin ilk karı düştü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağı, arkeologlar tarafından Dünya’nın 8'inci harikası olarak kabul ediliyor. Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, bu sezon düşen ilk kar ile birlikte beyazlarla kuşandı. Yoğun sis olan zirve, farklı bir güzelliğe büründü.

Nemrut Dağı’nı görmeye gelen yerli ve yabancı turistler kar sürprizi ile karşılaştı. Turistler, zirvede kar yağışının ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirterek, Nemrut Dağı’na hayranlıklarını dile getirdi.

Yetkililer ise Nemrut Dağı’na ziyaretçi gelmesini engelleyecek kadar kar yağmadığını, ziyaretçileri beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

nemrut dağıunesco

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