T24 LogoT24 Logo
Haberler

Nejat İşler, canlandırdığı Ercüment Çözer karakterini anlattı

"Kişisel olarak Ercüment'e olumlu bakma şansım yok, etrafında olanlara üstten bakma durumunu ciddiye almış"

23 Ekim 2020 16:03

BluTV özel yapımı 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayınlanmasına az bir süre kala  27 Ekim'de seyirciyle buluşacak olan dizide anti kahraman Ercüment Çözer'e hayat veren Nejat İşler karakteri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Nejat İşler canlandırdığı anti-kahramanı, şu sözlerle anlattı:

"Ercüment, toplumda yaşanan bir dolu büyük suçun, aslında günlük hayatımızda gördüğümüz ama çok da önemsemediğimiz 'küçük' hareketleri engellemediğimiz için var olduğunu düşünüyor. Çocukluğundan gelme bu düşüncesini, büyüyünce çok sert bir adalet anlayışına dönüştürmüş. Kişisel olarak Ercüment'e olumlu bakma şansım yok. Etrafında olanlara üstten bakma durumunu ciddiye almış. Ben hayatın kurgulanmasına, şekillendirilmesine inanmam. Kimse doğrularını, inançlarını başkasına dayatamaz, hele bunu şiddet kullanarak hiç yapamaz. Herkes işine gücüne baksa, zaten böyle şeyler de yaşanmaz. Toplumdaki arızaların çoğu can sıkıntısından doğuyor. İşi gücü ve bir dünya görüşü olan hiç kimse zaten başkalarıyla uğraşmaz, kendini iyileştirmeye çalışır önce..."

Inter Medya yapımcılığındaki dizinin senaryosu Ercan Mehmet Erdem'in kaleminden çıkarken yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor. 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi' 27 Ekim Salı günü sadece BluTV'de.

ETİKETLER

nejat işlersaygıbir ercüment çözer dizisioyuncuanlattı

Diğer Videolar

İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Sanatçı Ercan Kesal, Avanos'ta altın arama çalışmalarını eleştirdi: Kapadokya'nın kayaları altından değerlidir

Başına isabet eden gaz fişeği ile hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi: Recep Tayyip Erdoğan benden aldın çocuğumu, bari adaleti ver

Okan Bayülgen'den gündem olan yorum: Öyle bir geri zekalının şöhreti en fazla 3 sene sürer...

Gülşah Saraçoğlu, canlı yayınında yaptıkları nedeniyle özür dilemişti; eski sevgilisinden açıklama

Webo'ya yapılan ırkçılığa sosyal medyadan #NoToRacism etiketiyle tepki yağdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Partili Bahadır Erdem'den Doğu Perinçek'e: Millet sizin üslubunuzdan, nefretinizden,...

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin, bir kadını taciz ettiği iddiasına ilişkin...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters: Libya'da Türk gemisine el koyuldu...

Survivor'a sürpriz isim: Ünlüler takımının 3'üncü yarışmacısı belli oldu! ...

'Badi Ekrem'in eşofman takımının kimde olduğu ortaya çıktı...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı, hastaneye kaldırıldı...

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ırkçılık skandalı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Partili Bahadır Erdem'den Doğu Perinçek'e: Millet sizin üslubunuzdan, nefretinizden,...

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin, bir kadını taciz ettiği iddiasına ilişkin...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24