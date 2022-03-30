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Nedim Şener: 25 liraya domates olur mu, ben almadım; bir yurttaş olarak içime sinmiyor

"Alamadım değil, almadım"

30 Mart 2022 17:15

Hürriyet yazarı Nedim Şener, “25 liraya domates olur mu? Ben almadım. Alamadım değil, almadım çünkü yani ben onu yani o fiyattan domates tüketmek benim bir yurttaş olarak içime sinmiyor” dedi. Araya giren Buket Aydın, Şener’e “Domates yemiyor musunuz?” diye sorunca Şener, “Şu anda almıyorum” diye yanıt verdi.

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