Nedim Şener: 25 liraya domates olur mu, ben almadım; bir yurttaş olarak içime sinmiyor

Hürriyet yazarı Nedim Şener, “25 liraya domates olur mu? Ben almadım. Alamadım değil, almadım çünkü yani ben onu yani o fiyattan domates tüketmek benim bir yurttaş olarak içime sinmiyor” dedi. Araya giren Buket Aydın, Şener’e “Domates yemiyor musunuz?” diye sorunca Şener, “Şu anda almıyorum” diye yanıt verdi.