Nedim Şener: 25 liraya domates olur mu, ben almadım; bir yurttaş olarak içime sinmiyor

Şener, dün akşam Haber Global’de ekrana gelen 'Yüz Yüze programında Buket Aydın’ın sorularına yanıt verdi.
Görevden alınan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’nün açıklamalarına tepki gösteren Şener, “Bazı bürokratların yaptığı açıklamalar insanların geçimleri ile ilgili çok ciddi kırılganlıklar yaratıyor. Duygusal olarak da kırılganlık yaratıyor ve insanlar hakikaten bu kadar tepki gösteriyor işte en son et süt kurumunun başındaki bürokratın yaptığı gibi görevden alındı. Ama keşke o noktaya gelmeden olsaydı” ifadelerini kullandı.
Pazara gittiğini söyleyen Nedim Şener, “25 liraya domates olur mu? Ben almadım. Alamadım değil, almadım çünkü yani ben onu yani o fiyattan domates tüketmek benim bir yurttaş olarak içime sinmiyor” dedi.
Araya giren Buket Aydın, Şener’e “Domates yemiyor musunuz?” diye sorunca Şener, “Şu anda almıyorum” şeklinde yanıt verdi.