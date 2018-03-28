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Necmettin Erbakan'ın danışmanlığını da yapan Prof. Gündoğan: Abdülhamit kişisel parasını faizde değerlendirdi

28 Mart 2018 16:54

Uzun süre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yapan, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın baş danışmanı olan Mete Gündoğan, AKP'nin adına kutlamalar yaptığı Osmanlı sultanı Abdülhamit hakkında açıklamalarda bulundu. “Hayallerle, yalanlarla oluşturulan bir tarihten gidilmez” diyen Mete Gündoğan, Abdülhamit döneminde Osmanlı'nın 1 milyon 400 bin (Türkiye'nin yaklaşık iki katı) kilometre kare toprak kaybettiğini ifade etti. Abdülhamit'in kişisel parasını dahi faizde değerlendirdiğine dikkat çeken Gündoğan, Duyun-u Umumiye'nin de Abdülhamit döneminde kurulduğunu ifade etti.

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