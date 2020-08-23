Necdet Pamir ile Hacısalihoğlu’nun tartışması programa damga vurdu: Bilmediğin konuyu konuşma!

Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Grubu Başkanı Necdet Pamir'in, HaberTürk canlı yayınında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile girdiği diyalog gündem oldu. Pamir, Türkiye Petrolleri genel müdüründen aldığı bilgilerle "Bütün kilit kadrolar yerlidir" diyen Hacısalihoğlu'na tepki gösterdi.

HaberTürk ekranlarında yayınlanan, Eren Eğilmez'in sunup yönettiği 'Gerçek Fikri Ne?' isimli programa Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Grubu Başkanı Necdet Pamir ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun tartışması damga vurdu.

Pamir, Türkiye Petrolleri genel müdüründen aldığı bilgilerle "Bütün kilit kadrolar yerlidir" diyen Hacısalihoğlu'na tepki gösterdi. Paylaşılan bilgilerin doğru olmadığını savunan Pamir, "Ben 26 sene bu kurumda çalıştım. Sen 1 gün çalışmadın. Ben bilmiyorum da sen mi biliyorsun?" diye sorunca Hacısalihoğlu'nun soruya yanıt verememesi dikkat çekti.

Necdet Pamir, şöyle konuştu:

"Çok enteresan, Yaşar da benim çok eski dostum. Bizi izleyen Türkiye Petrolleri'nde senelerce çalışmış yer bilimciler var, hepsinin kemikleri sızlar. Siz kalkıp mevcut Türkiye Petrolleri'nin mevcut genel müdüründen brifing alıp 'bütün kilit kadrolar yerlidir' dediğiniz zaman bu doğru olmuyor.

Onun dediğinin geçerli olduğunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Ben Türkiye Petrolleri'nde 26 sene emek verdim. Ben bilmiyorum da siz mi biliyorsunuz?

Sen Türkiye Petrolleri'nde 1 gün çalıştın mı ki biliyorsun bunları? Laf olsun diye mi konuşuyoruz bunları? Bir iddiada bulunacaksak bunun arkası var. Nereden biliyorsun? Brifing almadın da kim söyledi? Brifing almak ayıp değil ayrıca. Ama genel müdür ne söylüyorsa bu doğrudur demek söz konusu bile değil. Ben burada 26 sene çalıştım. Ben burada genel müdür muavinliği yaptım. Ben bilmiyorum da sen mi biliyorsun?"