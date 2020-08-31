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Nebahat Çehre'li 'Menajerimi Ara'nın 2. bölümünden ön izleme yayınlandı

Salı akşamı yayınlanacak dizinin ikinci bölümünden bir ön izleme videosu yayınlandı

31 Ağustos 2020 16:00

Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın 2. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Dizinin ikinci bölümünün sürprizlerinden Nebahat Çehre’nin konuk olduğu sahneler videoda yer aldı. 

Barış FalayCanan ErgüderFatih ArtmanAhsen EroğluDeniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı yapım ünlülerin ve menajerlerin saklı kalan gerçeklerine mercek tutuyor.

Salı akşamı yayınlanacak dizinin ikinci bölümünden bir ön izleme videosu yayınlandı. Videoya Nebahat Çehre’nin kısa bir süre sonra sete başlayacağı filmde oynamaktan vazgeçtiğini menajeri Feris’e (Canan Ergüder) söylediği ve bunun üzerine ikilinin gerildiği anlar damga vuruyor.

‘Menajerimi Ara’nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkarken, hikaye Ali Bilgin rejisiyle buluşuyor. 

‘Menajerimi Ara’ her Salı akşamı saat 20.00’da Star TV ekranlarında. 

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Nebahat Çehreoyuncumenajerimi araBarış FalayCanan Ergüderstar tv

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