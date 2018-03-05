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​NBA efsanesi Kobe Bryant Oscar ödülü kazandı

05 Mart 2018 18:33

ABD Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncularından, 2016'da emekliliğe ayrılan Kobe Bryant'ın yazdığı ve Glen Keane'in yönettiği 'Dear Basketball', 'En İyi Kısa Animasyon' ödülüne layık görüldü. Kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunan Bryant, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, "Basketbol oyuncuları olarak susup top sürmemiz gerekiyor" ifadesini kullanırken, başta animasyonun müziklerini hazırlayan ünlü müzisyen John Williams olmak üzere yapımda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaklaşık 5 dakika süren 'Dear Basketball' adlı kısa animasyon yapımı, Bryant'ın Kasım 2015'te 'The Players' Tribune' adlı medya platformuna yazdığı basketbolu bırakmasına yönelik mektubuna dayanıyor. Kaynak: ABC Channel

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