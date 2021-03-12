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NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anına ait yeni görüntü yayınladı

NASA, Mars'a yolladığı yeni nesil uzay aracı Perseverance'ın iniş anına ait yeni bir görüntü paylaştı

12 Mart 2021 21:28

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a yolladığı yeni nesil uzay aracı Perseverance'ın iniş anına ait yeni bir görüntü paylaştı.

NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Perseverance'in Mars yüzeyine iniş anına ait yeni bir görüntü yayınlandı.

NASA'nın uzay aracının ağzıyla yaptığı açıklamada, "İnişimi yapmak için kullandığım fotoğraflara bakıyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde yönümü buldum ve inmeden önceki son 3 dakika içinde en güvenli hedefi seçtim" ifadeleri kullanıldı.

Perseverance'in 1 Mars yılı (yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya'ya getirmesi planlanıyor. Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşfe başlarken, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

NASA, Perseverance'ı Mars'taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatmıştı. Uzay aracı, 19 Şubat'ta Mars'a başarılı şekilde iniş yapmıştı.

nasamarsinişanlar

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