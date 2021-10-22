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Nagehan Alçı "İktidarın görmesini istiyorum" diyerek anlattı: Geçim ile ilgili sokakta ciddi bir yakarış var

22 Ekim 2021 10:44

Nagehan Alçı, "İktidarın görmesini istiyorum" diyerek, ekonomi konusunda sokakta ciddi bir yakarış olduğunu ifade etti. 

Habertürk'te ekrana gelen ve Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir ne değildir?" adlı programın bu haftaki konukları Gazeteci Deniz Zeyrek, Gürkan Zengin, Nihal Bengisu Karaca, Serkan Toper ve Nagehan Alçı oldu.

"Sokakta ciddi bir yakarış var"

Programa Nagehan Alçı'nin sözleri damgasını vurdu. Ekonomi üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştiren Alçı, "Ekonomi ile ilgili sokakta ciddi bir yakarış var" ifadelerini kullandı. Alçı, Türkiye'nin her yerinde bunun görüldüğünü belirterek, "Geçim, hayatta kalma, ayın sonunu getirebilme ile ilgili ciddi bir sıkıntı var ve giderek de zorlaşıyor" dedi. 

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