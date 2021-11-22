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Nagehan Alçı, "gerçek enflasyon yüzde 40" dedi, maaşına yüzde 40 zam istedi

22 Kasım 2021 09:33

HaberTürk ekranlarında ekonomideki gidişatı yorumlayan gazeteci Nagehan Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu ifade ederek, yüzde 40 zam göndermesinde bulundu. 

Habertürk'te, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki ekonomiyi yorumladı. Program sırasında Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu dile getirdi.

Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi. 

Nagehan Alçıenflasyonyüzde 40zam

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