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Müzisyen Aynur Doğan 5 yıl aradan sonra Türkiye turnesine çıkıyor

10 Ocak 2020 11:12

Kürtçe müziğin uluslararası alanda önemli temsilcilerinden Aynur Doğan, Şubat 2020’de konserler vermek üzere Türkiye’ye geliyor. Şubat ayında da Doğan'ın yeni albümü müzikseverlerle buluşacak.

Doğan, Türkiye konserlerinde klasikleşmiş şarkılarının yanında yeni albümü “Hedûr / Zaman'ın Tesellisi”nden şarkılara yer verecek. 

Twitter üzerinden turne programını paylaşan Doğan, Kürtçe ve Türkçe yaptığı açıklamada “Türkiye Turnesi için 5 yıl sonra yeniden hep bir ağızdan şarkılar söylemek için yola çıkıyoruz” dedi.

Aynur Doğan'ın Türkiye konser programı:

Aynur Doğan Kimdir?

Amerika’nın prestijli müzik okulu olan Berklee Müzik Okulu tarafından 'Master of Mediterranean Music Award /Akdeniz Müziği Ustası Ödülü'ne değer görülen Aynur Doğan, YO-YO MA ve Silk Road Ensemble, Kayhan Kalhor, Javier Limon, Sertab Erener, Ajda Pekkan, Mercan Dede, Nerderland Blazers Ensemble gibi ünlü müzisyenlerle ortak projelerde ve uluslararası sinema filmlerinde yer aldı.



 

 

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