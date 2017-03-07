T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mutfakta bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndüler!

07 Mart 2017 17:32

Kazakistan’ın Almatı şehrinde yaşayan sıradan bir aile, kendi mutfağında bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndü. Ev sahipleri davetsiz misafiri hemen videoya kaydetti. Görüntülerde mutfak küvetine biriktirilen bulaşığı musluktan akan suyla yıkamakta olan sevimli hayvan iş başındayken görülüyor. Rakun ev işlerini birkaç kırılan tabakla atlatıyor. Bölgede sık rastlanmayan hayvanın eve nasıl ve nereden geldiği belli değil. Sosyal medya kullanıcıları rakunun vahşi olduğuna dair, evcil olup başka evden kaçıp geldiği hakkında çeşitli yorumlarda bulunuyorlar.

ETİKETLER

rakunKazakistanAlmatıvideobulaşık yıkadıizledavetsiz misafirşaşkına döndüler

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24