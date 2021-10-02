Müşterilerini keman ve viyola eşliğinde tıraş ediyor

Iğdır'da Ayhan Filizkıran isimli erkek kuaförü müşterilerini viyola ve keman eşliğinde tıraş ederek farklı bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Filizkıran, kuaföre gelen müşterilerini tıraş ederken, kendisi gibi kuaför ustası olan ve Iğdır Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan Enes Öner ise müşterilere viyola ve keman çalıyor. Yapılan uygulamadan memnun olan müşteriler de kuaföre her geldiklerinde tıraş olmadan müzik istiyorlar. Yaptıkları farklı tıraşın birçok kişi tarafından beğenilmesi ile ikili video çekerek sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Olumlu dönüşler alan ikili her gün en az bir video çekerek sosyal medyada paylaşmaya gayret gösteriyorlar. Müşterilerin müziği bu kadar sevmelerinin güzel bir durum olduğunu belirten ikili uygulamaya farklılık katarak işi geliştireceklerini söylüyorlar.