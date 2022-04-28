T24 LogoT24 Logo
Haberler

Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı

Saldırıya uğrayan dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı

28 Nisan 2022 09:40

İstanbul  Avcılar’da Ispartakule’de bir çiğköfte dükkanına gelen silahlı saldırgan, sipariş verdikten sonra işyeri sahibini kurşunladı. Olay sonrasında koşarak uzaklaşmaya çalışan saldırgan, kafasına çantayı yese de arkasına bakmadan kaçtı.

Bacağından yaralanan dükkan sahibi kanlar içerisinde yere düşerken, kaçmak isteyen saldırgana çevredeki bir kadının çantası ile müdahale etmek istedi. Çevredekilere aldırmayan saldırgan, koşarak olay yerinden uzaklaştı. 

Olay anlarını anlatan Esnaf Mustafa Çeçen, “Bir kişi yan komşumuz olan çiğköfteciye gelerek sipariş vermiş. Dükkan sahibinin siparişi hazırladığı esnada ise belinden silahını çeken şahıs 2 el ateş etmiş. Olayda komşumuz bacağından vurulurken, saldırgan şahıs apar topar kaçmış. Yaralının ise durumunun şuanda iyi olduğunu duyduk, kısa süre sonra ameliyat olacakmış” diye konuştu.

İstanbul  Avcılar’çiğköftecisilahlı saldırı

Diğer Videolar

Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndaki yangın kontrol altına alındı

Bursalı çiftçiden 'organize sanayi' tepkisi: Burası para ile değer biçilecek bir yer değil

Fransa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

TMMOB İstanbul Şubesi önünde başlatılan 'Gezi için Adalet Nöbeti'ni 55'inci gününde Eğitim Sen devraldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24