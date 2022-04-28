Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı

İstanbul Avcılar’da Ispartakule’de bir çiğköfte dükkanına gelen silahlı saldırgan, sipariş verdikten sonra işyeri sahibini kurşunladı. Olay sonrasında koşarak uzaklaşmaya çalışan saldırgan, kafasına çantayı yese de arkasına bakmadan kaçtı.

Bacağından yaralanan dükkan sahibi kanlar içerisinde yere düşerken, kaçmak isteyen saldırgana çevredeki bir kadının çantası ile müdahale etmek istedi. Çevredekilere aldırmayan saldırgan, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay anlarını anlatan Esnaf Mustafa Çeçen, “Bir kişi yan komşumuz olan çiğköfteciye gelerek sipariş vermiş. Dükkan sahibinin siparişi hazırladığı esnada ise belinden silahını çeken şahıs 2 el ateş etmiş. Olayda komşumuz bacağından vurulurken, saldırgan şahıs apar topar kaçmış. Yaralının ise durumunun şuanda iyi olduğunu duyduk, kısa süre sonra ameliyat olacakmış” diye konuştu.