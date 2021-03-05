Sarıgül eşlik etmeye çalıştı: "Kuvayı Milliye ruhu ile Mustafa Sarıgül'le değişimdir umudumuz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, partisi için yazdığı şarkıyı okuyan bir vatandaşı dinlerken yaptığı el hareketleri sosyal medyada viral oldu.

Tiktok ve diğer sosyal medya mecralarında yaptığı paylaşımlarla parti propagandasını sürdüren Sarıgül'ün daha önce de arabasında çalınan şarkıya eşlik etmeye çalıştığı anlar gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları Sarıgül'ün paylaştığı videoda yaptığı el hareketleri ve mimikleri tiye alırken Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da görüntüleri alıntılayarak "Bu bir taktik falan da biz mi anlamıyoruz acaba?" diye sordu.

Öte yandan online müzik platformu Spotify'da da "Mustafa Sarıgül'ün eşlik edemediği türküler" başlığıyla bir müzik listesi oluşturuldu.

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