Mustafa Sarıgül: Milleti ota bile hasret bıraktınız

Son dönemde çektiği TikTok videolarıyla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül paylaştığı yeni videosunda, "Milleti ota bile hasret bıraktınız hasret" diyerek sebze ve meyve fiyatlarına tepki gösterdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok uygulamasından çektiği yeni videoda eline dere otu ve maydanoz alarak fiyatlara tepki gösterdi.

Sarıgül, "Pazarları dolaşıyorum marketleri dolaşıyorum, köylümüze bakıyorum mutsuz, manavlarımıza pazarlarımıza bakıyorum satanlar mutsuz, alanlar mutsuz. Neden mutsuz, bir dere otu 15 TL olur mu? Bir maydanoz 12 TL olur mu? Milleti bu ota bile hasret bıraktınız hasret" ifadelerini kullandı.