T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mustafa Sarıgül: Milleti ota bile hasret bıraktınız

09 Nisan 2022 12:58

Son dönemde çektiği TikTok videolarıyla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül paylaştığı yeni videosunda, "Milleti ota bile hasret bıraktınız hasret" diyerek sebze ve meyve fiyatlarına tepki gösterdi. 

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül TikTok uygulamasından çektiği yeni videoda eline dere otu ve maydanoz alarak fiyatlara tepki gösterdi. 

Sarıgül, "Pazarları dolaşıyorum marketleri dolaşıyorum, köylümüze bakıyorum mutsuz, manavlarımıza pazarlarımıza bakıyorum satanlar mutsuz, alanlar mutsuz. Neden mutsuz, bir dere otu 15 TL olur mu? Bir maydanoz 12 TL olur mu? Milleti bu ota bile hasret bıraktınız hasret" ifadelerini kullandı.   

Mustafa SarıgülTürkiye Değişim PartisiTikTokdere otumaydanozuygulamaekonomizampahalılık

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

"Her yer Taksim her yer direniş" sloganlarıyla Taksim'e yürüyen TİP'e polis engeli

Erdoğan'dan ‘açlık’ konusunda 3 gün arayla zıt açıklamalar

Erzurum'da Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda çocuğu istismara uğrayan anne: Ali Erbaş buradakilere de plaket hazırla

Muharrem İnce: Kadınların kıyafeti ile uğraşmak, ahlak bekçiliği yapmak, konser ertelemek orta çağ işidir

Avukatı konuştu; İmamoğlu ceza alırsa ne olacak?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24