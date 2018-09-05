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Mustafa Sarıgül: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin birleştirici gücüdür

05 Eylül 2018 15:10

Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, 4.5 yıl aradan sonra ilk kez bir televizyon programına katıldı. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Sarıgül, olağanüstü kongrenin tartışıldı günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sarıgül, CHP'nin hayati yerel seçimlere çok az bir süre kala parti içi konularla gündeme getirilmesi etik değildir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göstermiş olduğu nezakete ve zerafete karşı bunun yapılması asla doğru bir şey değildir. Kılıçdaroğlu partinin birleştirici gücüdür. Biz hep beraber şimdi içe dönük mücadeleyi değil, dışa dönük mücadeleyi öne çıkararak, yerel yönetimlerde hep beraber partinin bütün siyasal dinamikleri bir araya gelerek en iyi adaylarla en iyi kadrolarla en iyi projelerle iktidarın karşısına nasıl çıkabilir ve büyükşehirleri nasıl kazanabiliriz bunun hesabını yapmamız lazım." Dedi.

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