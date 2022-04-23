Mustafa Sarıgül, Diyarbakır Cezaevi önünden 'genel af' çağrısı yaptı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır'da kapalı ceza infaz kurumu önünde af çağrısı yaptı. Daha önce Maltepe Cezaevi ve Metris Cezaevi önünde af çağrısı yapan Sarıgül, önümüzdeki günlerde Sincan Cezaevi ve Pınarhisar Cezaevi önünden de bu çağrısını yineleyeceğini söyledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bir takımn ziyaretler için Diyarbakır'a gitti. Sarıgül ve beraberindekiler Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı. "Genel af" çağrısı yapan Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

9 Nisan'dan bu yana af çağrısında bulunduğunu belirten Sarıgül video'da şunları söyledi:

"Türkiye'nin toplumsal bir barışa, kardeşlik hukuklarına ihtiyacı var. Anneler ağlamasın, babalar üzülmesin, çocukların yüzünü güldürelim, barışı sağlayalım."