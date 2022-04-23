T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mustafa Sarıgül, Diyarbakır Cezaevi önünden 'genel af' çağrısı yaptı

23 Nisan 2022 10:25

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır'da kapalı ceza infaz kurumu önünde af çağrısı yaptı. Daha önce Maltepe Cezaevi ve Metris Cezaevi önünde af çağrısı yapan Sarıgül, önümüzdeki günlerde Sincan Cezaevi ve Pınarhisar Cezaevi önünden de bu çağrısını yineleyeceğini söyledi. 

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bir takımn ziyaretler için Diyarbakır'a gitti. Sarıgül ve beraberindekiler Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı. "Genel af" çağrısı yapan Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

9 Nisan'dan bu yana af çağrısında bulunduğunu belirten Sarıgül video'da şunları söyledi: 

"Türkiye'nin toplumsal bir barışa, kardeşlik hukuklarına ihtiyacı var. Anneler ağlamasın, babalar üzülmesin, çocukların yüzünü güldürelim, barışı sağlayalım."

Türkiye Değişim PartisiTDPMustafa SarıgülDiyarbakırE Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumugenel af çağrısı

Diğer Videolar

Sinoplu vatandaş benzin istasyonunda: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk; şimdi 10 litre almıyor

İstanbul'daki CHP'li 39 İlçe Başkanı'ndan Kaftancıoğlu'na destek: Sonuç ne olursa olsun, Kaftancıoğlu partimizin İstanbul İl Başkanı'dır

Times Meydanı'ndaki Obi-Wan Kenobi’li reklam gündem oldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Dicle Anter’in zamanaşımı isyanı

Kağıt işçilerine ırkçı saldırı: "Yerlerimiz yakıldı; dört gündür ölmeme savaşı veriyoruz"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24