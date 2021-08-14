Mustafa Sarıgül, çocukları topladı, söylediklerini tekrarlattı: "Ülkeme hizmet için Sarıgül'e söz verdim"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Denizli'ye yaptığı ziyaret sırasında çocukları karşısında toplayarak 'liderlik' mesajını tekrarlattı.

Denizli'ye yaptığı ziyaret sırasında çocuklarla çektiği görüntüleri TikTok hesabından paylaşan Sarıgül, çocuklara "Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim. Ülkeme hizmet için Sarıgül'e söz verdim. Ben lider olacağım" sözlerini tekrarlattı.

Sarıgül, görüntüleri "Gençlerimiz lider olacak! Onlarla gurur duyacağız" notuyla paylaştı.