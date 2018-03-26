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Müslüm Gürses, ‘Ali Kırca ile Hayat Meydanı'nda anıldı

26 Mart 2018 14:06

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ali Kırca ile Hayat Meydanı'nda Müslüm Gürses anıldı. Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma gecesinde Muhteşem Candan, Ezel Akay, Ahmet Selçuk İlkan, Nurettin Soydan, Elif Kaya, Sevim Çaldıran ve İstanbul Arabesque Project yer aldı. Geceye katılan sanatçılar ve sevenleri, Müslüm Gürses'in yaşamı, müziği ve sosyal yaşamdaki etkilerini anlatırken Elif Kaya ve İstanbul Arabesque Project en sevilen şarkılarını seslendirdi. Anma gecesi gazeteci Ali Kırca'nın moderatörlüğündeki açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışın ardından Müslüm Gürses'in hayatını konu alan bir belgesel film gösterildi. Filmde ünlü sanatçının hayatının yanı sıra müzik hayatı ile kesişen Türk müzik dünyasının yansımaları da izleyenlerle buluştu. Anma gecesine rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Gürses'in eşi Muhterem Nur ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Nur konuşmasında, "Son derece ikimiz birbirimize çok yakındık, arkadaş, sevgili her türlü yakındık. Birbirimize bir can gibiydik, bağlılığımız ve sadakatimiz vardı. Dürüstlüğümüzü 33 sene beraber yaşadık" dedi. Ali Kırca'nın Müslüm Gürses'i herkesin severek dinlediğini ama rahmetli sanatçının kimi severek dinlediğini sorması üzerine, Muhterem Nur, ünlü sanatçının Sibel Can'ı severek dinlediğini ifade etti. Müslüm Gürses'in prodüktörü Muhteşem Candan konuşmasında, "Toplumda birleştirici bir tarafı da var. Müslüm Gürses müzik hayatına türküler ile başlamış. Arabesk ile buluşması ilk olarak Burhan Bayer'le oldu. Onun şarkılarını seslendirdi. ‘ Mutlu Ol Yeter' ile başlayan bir arabesk hayatı var. Unkapanı'nda çok büyük satışlar yaptı" diye konuştu. Unkapanı müzik sektörünü anlatan ve Gürses'le "Firuze" filminin çekimlerinde yolları kesişen Ezel Akay, "Gürses'in kliplerden çok hoşlandığını düşünmüyorum. Şarkı söyleyemeyi ve seyircinin karşısında olmayı, belki müzisyenlerle birlikte çalıp söylemeyi daha çok seviyordu" dedi. Ahmet Selçuk İlkan ise gece Gürses ile beraber katıldığı yurt dışı konserlerini anlattı. İlkan, "Gurbet Konserleri ismini verdiğimiz konserlere ülkemizin ayakta alkışlanan 10 sanatçısıyla giderdik. Müslüm Gürses'in eğer hayatını anlatmak istersek, iki devrede anlatırız. Muhteşem'den önce ve sonra. Ben öncesini de biliyorum. Aynı şehrin insanlarıydık. O ilk yaptığı şarkılarda ilk şarkıları ben vermiştim ona" dedi. Gecede, Elif Kaya "Bir Bilebilsen" şarkısını seslendirirken, gazeteci Nurettin Soydan medya penceresinden Gürses'i değerlendirdi.

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