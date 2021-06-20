Müsilaj | "Eğer devam ederse Karadeniz ve Ege Denizi'ni de Marmara gibi kaybederiz"

Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorununun en önemli nedeni Derin Deniz Deşarjı uygulanmaya ve denizleri tehdit etmeye devam ediyor. MAREM (Marmara Environmental Monitoring - Marmara Çevresel İzleme) projesi yürütücüsü, Hidrobiyolog Levent Artüz bu konuda önemli uyarılarda bulundu. 2020'nin sonlarında başlayan Ergene Derin Deniz Deşarjının acilen durdurulması gerektiğini belirtti ve "Eğer 1-2 ay daha Ergene'nin deşarjı devam ederse Karadeniz ve Ege Denizi'ni de Marmara gibi kaybederiz" dedi.

HaberTürk'e konuşan Artüz, "Çanakkale Boğazı vasıtasıyla Ege'ye, Boğaziçi vasıtasıyla da Karadeniz'e deşarj yapar haldeyiz. Marmara Denizi dev bir arıtma tesisinin çökeltme havuzu. Burada çökelen ama arıtılmayan atıklar bu iki boğaz vasıtıyla bu denizlere gidiyor. Eğer 1-2 ay daha Ergene'nin deşarjı devam ederse Karadeniz ve Ege Denizi'ni de Marmara gibi kaybederiz. Bizim acilen Ergene derin deniz deşarjını durdurmamız gerekiyor" diye konuştu.