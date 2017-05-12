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Murathan Mungan’dan Gülmen ve Özakça için çağrı: Benim kelimelerim bitti…

12 Mayıs 2017 00:09

Murathan Mungan, KHK ile işinden olan ve 64 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakçayı ziyaret etti. Türkiye edebiyatının önde gelen şair ve yazarlarından olan Mungan, bir şeyler söylemek istediğini ancak kelimelerinin bittiğini ifade etti. Mungan, “Daha hangi zulme, hangi hukuksuzluğa hazır olmak lazım artık bilmiyorum. Bir şeyler söylememi istediniz, ama benim kelimelerim bitti. İnsanların bedenlerini öne sürecek kadar bir çaresizlik karşısında sözlerimin yeterince güçlü, anlamlı, işe yarar olacağını düşünmüyorum. Bu haksızlığa karşı sağduyulu olmaya çağıracağım kamuoyunun Türkiye’nin kaçta kaçıdır artık ben de bilmiyorum. Ahlak, vicdan, insanlık ne derseniz deyin onlara seslenmek istiyorum. Ne kadarı kaldıysa insanlığınız, vicdanınızın, ahlakınızın, ne olur onlardan yardım almaya bakın. Muhtemelen söyleyeceklerimi duymak isteyenler benimle aynı şeyleri düşünüyor ve hissediyorlardır, duymak istemeyenlere sesim ulaşıyor mu bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Kaynak: Gazete Karınca

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