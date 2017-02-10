Murat Yıldırım'dan 'Evet' videosu

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdan Dilmen'in sosyal medya üzerinden başlattığı 'Evet' kampanyasına, oyuncu Murat Yıldırım da, 'Ben de varım' diyerek destek vermişti. ATV'de yayımlanan, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programını sunmaya başlayan Yıldırım, son olarak, "Particilik yerine sistem konuşulsun. Öte yandan çoluk çocuğa karışmak istiyorsam devletin bekasına ihtiyacım var. Ben huzurlu bir ortam ve çözüm istiyorum. Ne yapabiliriz bunu konuşmalıyız. Ölümsüz olmamalıyız. Gücümüzü, devleti eleştirmeye harcamamalıyız. Ben güzel günlerin geleceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.