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Murat Sabuncu: En kısa zamanda Akın Atalayı da yanımıza alıp, bağımsız gazeteciliğe devam etmek istiyoruz

10 Mart 2018 03:34

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, 495 günlük tutukluluğun ardından tahliyesi sonrasında yaptığı ilk açıklamada, "İçeride arkadaşımız Akın Atalay'ı bıraktık. Akın Atalay, Cumhuriyet gazetesi bağımsız bir şekilde gazetecilik yapsın diye yıllardır emek veren bir arkadaşımız. Umuyorum en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız. Bugün bu saatler 10 Mart, Akın Atalay'ın doğum günü. En kısa zamanda onu da yanımıza alıp, bağımsız gazetecilik hedefimize olduğunca devam etmek istiyoruz" dedi.

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