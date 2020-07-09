Murat Övüç: Geçenlerde bir ağır abi aradı; 'keşke herkes senin gibi delikanlı olabilse' dedi

Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan fenomen Murat Övüç, bir kadın takipçisiyle yaşadığı ilginç diyaloğu anlatırken "Geçenlerde bir ağır abi beni aradı. 'Keşke herkes senin gibi delikanlı olabilse' dedi" diye konuştu.

Övüç, kadın takipçisiyle yaşadığı diyaloğu "Bir adam, benim videolarımı izleyen eşine kızmış. Ama sonra o kadın yatak odasında eşini benim videolarımı izlerken yakalamış" şeklinde anlattı.

Övüç, söz konusu anısını şu sözlerle anlattı;

"Hanımefendi benim videolarımı izliyor bir gün kocasına da gösteriyor. Ya ben bayılıyorum Murat abiye filan diye; kocası bağırıyor 'kapat ulan şunu' diye... Kadın kocasına bir şey diyemiyor kapatıyor. Aradan iki gün geçiyor kadın diyor ki yatak odasından sizin sesiniz geliyor eşim kah kah kah gülüyor. Yatak odasına koşa koşa bir gittim kocam sizi izliyor. 'Ulan kadın' demiş bu Murat kadar işveli, cilveli ol dile benden ne dilersen demiş."