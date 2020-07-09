T24 LogoT24 Logo
Haberler

Murat Övüç: Geçenlerde bir ağır abi aradı; 'keşke herkes senin gibi delikanlı olabilse' dedi

09 Temmuz 2020 16:30

Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan fenomen Murat Övüç, bir kadın takipçisiyle yaşadığı ilginç diyaloğu anlatırken "Geçenlerde bir ağır abi beni aradı. 'Keşke herkes senin gibi delikanlı olabilse' dedi" diye konuştu. 

Övüç, kadın takipçisiyle yaşadığı diyaloğu "Bir adam, benim videolarımı izleyen eşine kızmış. Ama sonra o kadın yatak odasında eşini benim videolarımı izlerken yakalamış" şeklinde anlattı. 

Övüç, söz konusu anısını şu sözlerle anlattı;

"Hanımefendi benim videolarımı izliyor bir gün kocasına da gösteriyor. Ya ben bayılıyorum Murat abiye filan diye; kocası bağırıyor 'kapat ulan şunu' diye... Kadın kocasına bir şey diyemiyor kapatıyor. Aradan iki gün geçiyor kadın diyor ki yatak odasından sizin sesiniz geliyor eşim kah kah kah gülüyor. Yatak odasına koşa koşa bir gittim kocam sizi izliyor. 'Ulan kadın' demiş bu Murat kadar işveli, cilveli ol dile benden ne dilersen demiş."

 

 

 

ETİKETLER

murat övüçövüçsosyal medyafenomenağır abiaradıdelikanlı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ağustos 2020

Orman yangınında çıkan hortumun arasında kalan ormancılar anlattı: Ölümle burun buruna kaldık

Yardımına kepçe ile muhtar yetişti

Bakan Soylu, selin vurduğu Giresun'da kaza atlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili konuştu: Yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var

Nesrin Cavadzade video paylaştı, kendisini tiye aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

Mardin'de 6 gündür kayıp olan Gamze Aydın bulundu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Telefon şifresini söylemedi diye 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarıyla dövdü!...

Avrupa’nın en büyüğü bu akşam belli oluyor; Bayern Münih-PSG...

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan KYK borçları açıklaması...

Giresun'da sel felaketi: 6 kişi yaşamını yitirdi...

Kadıköy'de polisten şiddet gören Rana B'nin bilgileri paylaşıldı; sosyal medyada...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çakarlı araçla yolu kesilen kişi bıçaklandı; araç satışa çıkarıldı...

Mardin'de 6 gündür kayıp olan Gamze Aydın bulundu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24