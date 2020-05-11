Murat Övüç bu kez babasının mezarı başında video çektirdi: Bakın babamın mezarlığı siyah granit yapıldı...

Yaptıkları ve açıklamalarıyla son zamanlarda gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, modacı Nur Yerlitaş'ın ardından bu kez babasının mezarında video çektirdi.

En son hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın mezarında ağlarken videosunu çektiren ve Yerlitaş'ı Instagram'da da etiketleyerek 'reklam yapıyor' şeklinde tepkilerin hedefi olan Övüç, babasının mezarı başında "Bayram yaklaşıyor. Kabristanlara ziyarete geleceğiz. Onları da güzelleştirmemiz lazım. Bakın benim babamın mezarı siyah granit yapıldı" dedi.

Övüç, hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın mezarını ziyaret ederek dua okutmuş ancak Övüç'ün burada yaptığı ziyareti video çektirmesi sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini toplamıştı.

Övüç’ün, mezar başında ağlarken kendini videoya çektirmesi ve ölmüş bir kişiyi Instagram'da etiketleyerek paylaşım yapması eleştirilere neden olmuştu.

Övüç'ü eleştirenler "şov yapıyor" diye tepki göstermişti.