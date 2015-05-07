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Murat Bardakçı'yı gülme krizine sokan Katerina yorumu...

07 Mayıs 2015 12:50

Habertürk’te yayınlanan Tarihin Arka Odası programında, Baltacı Mehmet Paşa'nın güzelliği uğruna Rus ordusunu imha etmekten vazgeçtiği söylenen Çariçe Katerina'nın resmi geceye damga vurdu. REKLAM ARASI VERMEK ZORUNDA KALDI Güzel olduğu söylenen Katerina'nın resmi izleyicileri şaşırttı. Seyircilerden gelen yorumları okuyan Murat Bardakçı, gülme krizine girdi. Bir seyircinin 'Nuri Alço bu Katerina'yı görse hapı kendi gazozuna atardı' yorumu sonrası stüdyodaki kameramanlar da gülmekten iş yapamaz hale gelince Bardakçı, yayına reklam arası vermek zorunda kaldı.

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