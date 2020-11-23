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Murat Bardakçı'dan canlı yayında Sevr Anlaşması şakası: 101 sene sonra Sevr'i yırttık

23 Kasım 2020 11:11

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, TRT 1 canlı yayınında Sevr Anlaşması'nın imzasız orijinal nüshasının arasına geçirdiği beyaz kağıdı yırttı. Bardakçı, " 101 sene sonra Sevr'i yırttık" dedi.

Medyaradar'da yer alan habere göre yaptığı hareket sonrası "Lozan'ı yırttık" diyen  Bardakçı, yaptığı hatayı fark etmesinin ardından, "Pardon, Lozan'ı nah yırtarlar o ayrı" dedi. 

Öte yandan Murat Bardakçı, konuğu Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'ya da "Besmele çek gel" diyerek Afyoncu’nunda antlaşmayı yırtmasını istiyor. "Ben antlaşmaya dokunamam" diyen Erhan Afyoncu da sözleşmenin içine yerleştirilen beyaz kağıtlardan birini yırtıyor.

 

 

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