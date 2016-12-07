Mülteciyle programa katılan Kanada Başbakanı gözyaşlarını tutamadı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suriyeli mülteciyle katıldığı televizyon programında gözyaşlarına hakim olamadı. Başbakan'ın bu görüntüleri internette binlerce kez izlendi. Birgün'de yer alan habere göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'ya geçen yıl kabul edilen Suriyeli bir sığınmacıyla birlikte katıldığı televizyon programında ağladı. Doktor olan sığınmacı Kanada'ya ayak bastıkları anda Kanada Başbakanı'nın kendisinin elini sıkarak 'evinize hoşgeldiniz' dediğini söyledi. Başbakan sığınmacıların anlattıklarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Trudeau "Duygusal olmayacaktım ama seni burada görmek benim için mükemmel bir an” diye konuştu.