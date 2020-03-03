Mülteci Makamı | "Sokaklarınızda dilenci olduysak, plajlarınıza cesetlerimiz vurduysa; özür dileriz"

Türkiye’nin sınır kapılarını açması sonucunda ülkenin her yerinden binlerce sığınmacı, Yunanistan sınırına akın ediyor. Yunanistan'ın sığınmacılara sınır kapısını kapatmasının ardından sığınmacıların Türkiye ve Yunanistan sınır kapıları arasındaki tampon bölgede bekleyişi sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,“Biz bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz o zaman siz de buradan bir paylaşımda bulunacaksınız” diyerek sınır kapılarını açtı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den Yunanistan sınırına giden göçmen sayısının bugün (3 Mart) itibariyle 130.469 olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki tampon bölgede beklerken Yunan polisin sert müdahalesine ve gaz bombalarına da maruz kalan sığınmacıların gündemde olduğu günlerde müzisyen Tarık Aslan ve arkadaşlarından oluşan müzik grubu "Orta’k Doğu", 'Mülteci Makamı' isimli şarkıları gündeme geldi.

Söz ve müziği Suriyeli Kürt müzisyen Hussain Hajj'a (Memo Seyda) ait şarkının Türkçe bölümlerindeki sözler şöyle:

"Eğer sizin meydanlarınızda, caddelerde, sokaklarınızda dilenciler olduysak / Özür dileriz / Eğer sizin işyerlerinizde, atölyelerde, tarlanızda kaçak işçi olduysak / Özür dileriz / Eğer sizin kıyılarınıza, kumsala, plajlarınıza cesetlerimiz vurduysa / Özür dileriz / Şikayet edemem ben maazallah / Timsah gözyaşlarında boğulduk vallah / Ben bir mülteciyim..."

'Sınır'da Yaşam

İdlib'de Tsk'ya yönelik saldırının sonucunda 34 askerin şehit olmasının ardından Türkiye sığınmacılara Avrupa'ya geçmeleri için kapıları açtı ve engellemeyeceğini söyledi.

Bunun ardından Türkiye'nin dört yanından kara yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'ye, botlarla geçmeye çalışanlar ise Ege'deki kıyı noktalarına akın etti.

Yunan polisi, Pazarkule ve Kastanies sınır kapıları arasındaki ara bölgede bekleyenleri gaz bombasıyla dağıtmaya çalışıyor. Göçmenler geceleri yerde yatıyor ve topladıkları dalları yakarak ısınıyor. Tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren sığınmacılar, çevreden topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateş ve battaniyelerle ısınmaya çalışıyor.

Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen sığınmacılara yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunuyor. Günlerdir sınırı geçmek için tampon bölgede bekleyen insanlar, bazen geçmeye çalışsa da Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşıyorlar.