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Mülteci karşıtı politikacıya pastalı protesto

29 Mayıs 2016 23:43

Sol Parti Federal Meclis Grubu Eş başkanı Sahra Wagenknecht Magdeburg'da yapılan parti kongresi sırasında pastalı protestoya maruz kaldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre genç bir adam, Wagenknecht'in oturduğu ilk sıraya yaklaşarak politikacının yüzüne çikolatalı yaş pasta fırlattı. Protesto eylemi Sol Parti Eş başkanı Bernd Riexinger'in açılış konuşması sırasında gerçekleşti. Riexinger konuşmasını yarıda keserek "Ne oluyor orada?" diye sordu. Pastalı protestoyu "Antifaşist girişim 'İnsan düşmanlarına pasta'" üstlendi.

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mülteciİnsan düşmanlarına pasta

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