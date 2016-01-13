Mülteci çocuğu İngiltere’ye götüren eski asker, insan kaçakçılığıyla suçlanıyor

Göçmenlerin Fransa ile İngiltere arasında kalan Calais'den Afgan bir mülteci çocuğu İngiltere'ye götüren İngiliz vatandaşı insan kaçakçılığıyla suçlanıyor. Uzun süredir Calais'deki göçmenlere yardım götürdüğünü söyleyen Rob Lawrie ise çocuk mülteci için "Onun o sefil yerde kalmasını istemedim" dedi. Aljazeera’de yer alan habere göre, İngiliz vatandaşı, eski asker Rob Lawrie, Aylan Kurdi'nin sahile vuran cansız bedenini gördükten sonra mülteciler ve göçmenlere yardım etmek için harekete geçtiğini söylüyor. Hemen bir minibüs satın alıp Calais'ye gittiğini anlatan Lawrie, Fransa ile İngiltere arasında sıkışıp kalan göçmen ve mültecilere sık sık yardım götürdüğünü anlatıyor. Esi asker, Calais'de kalan 4 yaşındaki Afgan kız çocuğu Bahar Ahmedi'yi İngiltere'ye götürdüğünü kabul ederken, "Herkese yardım edemeyiz ama herkes birilerine yardım edebilir, o kız çocuğu benim yardım edebileceğim biri oldu" diye konuştu. Afgan mültecinin babasıyla da kampta tanıştığını aktaran Lawrie, akrabalarının İngiltere'de olduğunu ama babasının bir türlü Bahar'ı Calais'den çıkaramadığını belirtiyor. İnsan kaçakçılığı suçlamalarına karşın Calais'de tamamen gönüllülerin insafına terk edilen mültecilerin durumuna dikkat çekip, "Yaptım, çünkü onun o sefil yerde kalmasını istemedim" diye konuştu. Lawrie'nin aktardığına göre, Bahar'ı minibüse bindirip İngiltere'ye götürürken iki Eritreli göçmen de gizlice minibüse girmiş. Minibüs, Fransa - İngiltere arasındaki Calais'den çıktıktan sonra sınırı geçerken polis tarafından durdurulmuş. Polis iki Eritreli ve bir Afgan kız çocuğunu minibüste görünce Lawrie'ye de insan kaçakçılığından dava açılmış. Ancak Lawrie'nin davasına İngiltere'de ilgi büyük. İnternette Lawriye'ye destek için açılan bir imza kampanyasında şimdiden 150 bin imza toplanmış durumda.