Mülkiye'deki 'Büyük Buluşma'dan; akademisyenler içeri alınmadı, darp edildi, gözaltılar var!

Eğitim Sen Ankara Şubesi'nin bugün Ankara Üniversitesi'ne yaptığı 'Büyük buluşma' için 'Hayır gitmiyoruz' diyerek kampüs önüne gelen akademisyenler engellendi. Rektörlük talimatı ile hocaların hiçbirinin okula alınmayacağı söylendi. Bir sivil polis tarafından yumruklandığını ifade eden ihraç edilen akademisyenlerden Cenk Yiğiter, “Bazı arkadaşlarımıza da çevik kuvvet tarafından şiddet uygulandı. Bütün bunlar kampüsün güvenlik amirinin gözü önünde oluyor” dedi. Polis, akademisyenlerin okula girişine izin vermedi. Hocalar, kapıdan yola kadar sürüklenerek engellendi. Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı Yalçın Karatepe de içeriye alınmayanlardandı. Karatepe, akademisyenlerle birlikte polisle görüşürken, eyleme izin verilmeyeceği, ısrarcı olunursa müdahale edileceği uyarısında bulunuldu.