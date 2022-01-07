Mülakat mağduru olduğunu söyleyen atanamayan öğretmen, sesini duyurmak için Ağrı Dağı'na çıktı; "Eksi 26 derece soğuğu hissetmedim bile"

Mülakat mağduru olduğunu ifade eden atanamayan kimya öğretmeni Recep Akkuş, mağduriyetinin giderilmesi için Ağrı Dağı’na tırmandı ve “5 bin metreden sesleniyorum. Ben ve benim gibi tüm hocalarımızın mağduriyetini giderin” dedi. Akkuş, “Biz ne için elendiğini bilmeyen öğretmenleriz. Tamamen, sınav bitti, mülakat bitti. Çocuklarımıza kavuşacağız, görevimize başlayacağız diye beklerken böyle kötü bir sürpriz ile karşılaştık” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği mülakat mağduru olduğunu ifade edenler seslerini duyurmaya çalışıyor. Mülakatta elendiğini söyleyen atanamayan kimya öğretmeni Recep Akkuş, Ağrı Dağı'na tırmanarak, yetkililerin sesini duymasını istedi. KRT’te Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu “Günaydın Türkiye” programına telefon ile bağlanan Akkuş, şunları söyledi:

“Mülakatta dört tane soru soruldu. Güzel bir şekilde cevaplarımızı verdik. Bilmediğimiz soru yoktu. Mülakatımız olumlu geçmesine rağmen daha sonra mülakat sonuçları açıklandı, 56 puan verildi. Hepimiz şok oldu. Böyle bir sorunu yaşayan bin tane öğretmenimiz var ama bin tane öğretmenimizin 450-500 tanesi tam kontenjanda olmasına rağmen bu şekilde elendi. Kendi aramızda gruplarımız var, konuşuyoruz. ‘Ya hocam ne oldu, Allah aşkına. Birisi söylesin, hanginiz biliyor neden elendiğini?’ Kimse bilmiyor. Biz ne için elendiğini bilmeyen öğretmenleriz. Tamamen, sınav bitti, mülakat bitti. Çocuklarımıza kavuşacağız, görevimize başlayacağız diye beklerken böyle kötü bir sürpriz ile karşılaştık.

"Eksi 25-26 derecede hissetmedim bile"

İnanın ne yapacağımızı şaşırdım. Gece saat dörtte dışarı çıktım. Mülakat açıklandığı gün. Çıktım soğukta dışarıda dolaştım. Eksi 25-26 derecede hissetmedim bile. Ne yapayım? Dedim ki ‘Türkiye’nin çatısına çıkacağım ve en yüksek yerden bağıracağım. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer tüm siyasi liderlere sesleneceğim’. Sesimizi duysunlar. Mağduriyeti gidersinler diye böyle bir şey düşündüm.

Doğrunun, adaletin karşısında hiç kimse kulağını kapatamaz. Hak ettik, emek verdik. Bir Allah’ın kulu çıksın desin ki ‘Ya şundan dolayı elendiniz’. Böyle bir şey de yok. Milli Eğitim Bakanımız, inşallah o da tekrar sesimizi duyar. Biz mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Ya sadece bu yani, çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok.

"Biz bir şeyin siyasi taraftarı değiliz"

Biz bir şeyin siyasi taraftarı değiliz. Siyasi kimlikleri bir tarafa bırakarak, oluşan bu mağduriyeti giderin. Gerçekten ben çok zor şartlar altında hazırladım. Benden çok çok daha zor şartlar altında hazırlanan öğretmenlerimiz var. Yani bunu istiyoruz. Açıkçası şaşırmış durumdayız ve bunun giderileceğine inanıyoruz. İtiraz dilekçelerimizi filan verdik.”

"Ağrı Dağı'nın 5 bin metresinden sesleniyorum"

Akkuş, 31 Aralık 2021’de sesini duyurabilmek için çıktığı Ağrı Dağı’nda çektiği videoları paylaşmıştı. Akkuş, “Yapılmış olan sözlü sınav sonucunda, dört tane soru sorulmuştu, dört soruya da doğru cevap verdim. Açıklanan sonuçlarda, puanım 56’ya düşürülerek, benim tercih hakkım elimden alındı. Sesimi duyurmak için Ağrı Dağı’na tırmanacağım” demişti. Tırmanışını sürdüren Akkuş, 5 bin rakımda çektiği videoda ise "Lütfen şu mülakatı durdurun. Şu an telefon donduğu için pek görüntü alamıyorum. Lütfen bu mağduriyetimizi giderin. Sayın Cumhurbaşkanımıza, diğer tüm siyasi liderlere Ağrı Dağı'nın 5 bin metresinden sesleniyorum. Ben ve benim gibi tüm hocalarımızın mağduriyetini giderin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA